Si accascia alle pendici dell’Etna mentre corre l’ultramaratona. Morto un barbiere 55enne

Era partito intorno alla mezzanotte Roberto Fornaro, atleta 55enne specialista delle corse di fondo e del trail che ha perso la vita prima dell’alba di domenica in Sicilia, nel corso della competizione denominata “100 km dell’Etna“. Vicentino di Castelgomberto, runners di lungo corso molto apprezzato nell’ambiente e che, in più occasioni, si era dato da fare per organizzare eventi sportivi nella corsa da queste parti, era molto conosciuto nella vallata dell’Agno anche nel suo ruolo di allenatore di calcio nei settori giovanili. Oltre che per la sua professione di barbiere e parrucchiere che svolgeva nel negozio in centro paese.

Improvvisamente, durante la gara in notturna che si stava correndo in provincia di Catania sotto l’area del noto vulcano siciliano, Fornaro si sarebbe accasciato a terra, vittima di un grave malore. Soccorsi da altri concorrenti e dallo staff medico della corsa, il 55enne è deceduto in pochi secondi, rendendo vane le manovre di rianimazione tentate sul posto: le cronache locali parlano di probabile infarto fulminante.

Roberto Fornaro si trovava con amici in una breve vacanza in Sicilia nel fine settimana, per una tappa affascinante per un atleta come lui segnata sul calendario, la 100 km dell’Etna. Una delle corse più stimolanti per i paesaggi intorno a cui ogni anno partecipano decine di maratoneti appassionati delle “ultra”. Tra questi anche il vicentino, titolare di un salone in vallata, sceso a Catania in compagnia del figlio. Proprio a lui è toccato il triste momento del riconoscimento del padre, dopo il recupero della salma dal percorso di gara. Da quanto emerge dalle testimonianze sul web di amici, il 55enne era abituato a sforzi simili: solito a partecipare con costanza a corse sulla lunga distanza, allenandosi regolarmente.

La notizia della disgrazia è giunta in Veneto e nella cittadina di Castelgomberto nel corso della domenica, e solo stamattina si è venuta a sapere l’identità e la provenienza dell’uomo. La gara sportiva è stata interrotta dagli organizzatori. Cordoglio per l’improvvisa morte del cittadino castrobertense è stato espresso dal sindaco locale e anche dalla società calcistica del Castelgomberto Lux, dove mister Roberto seguiva con passione i Piccoli Amici. “Siamo tutti distrutti per aver perso un grande amico e in questo momento di grande dolore siamo vicini alla famiglia”.

Lo stesso hanno fatto, attraverso un post su Facebook, i componenti del gruppo podistico veronese delle “Montefortiana” e tanti atleti delle corse a piedi che ne piangono oggi la scomparsa prematura insieme ai familiari. Solo pochi giorni fa Roberto aveva aggiornato la sua immagine sui social, postando con orgoglio una foto che lo ritrae durante una corsa.