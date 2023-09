Valincantà lanciano il nuovo disco e approdano su spotify

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uniscono la musica, il territorio e le “lotte” per l’ambiente, i Valincantà sono un gruppo musicale espressione del territorio vicentino, e qui a “Parlami di te” a radio Eco Vicentino, abbiamo avuto come ospiti due dei sette componenti della band: Alberto Bortolan e Davide Lista. Il gruppo nasce ad Arsiero all’inizio degli anni duemila da alcuni componenti che suonavano già insieme dai primi anni settanta, poi la passione per la musica e il legame con il territorio ha fatto si che si creasse il gruppo, composto da: Roberto Zotti, Livio Busato, Daniele Calgaro, Lorenzo Pegoraro, Roberto Marini, e il fonico Davide Apolloni. Una band completamente autodidatta, nel quale i musicisti non si limitano a suonare uno strumento ma si divertono a cambiare e a sperimentare con strumenti complessi e intriganti.

Il nome nasce proprio dalla passione che accomuna i componenti del gruppo ed è composto da tre parole: valli, canto e incanto, come spiega Davide, “incanto perché siamo tutti componenti amanti del territorio e della natura, e alzando lo sguardo verso la nostra valle l’emozione prima che arriva è quella dell’incanto”. Con queste tre parole si riassume ciò che ispira le loro canzoni, l’attaccamento al territorio, alle vallate, alle situazioni tipiche di una piccola zona pedemontana.

Ascolta “Le Valli, il canto e l’incanto con il gruppo Valincantà” su Spreaker. La caratteristica dei Valincantà, racconta Alberto, è quella di cantare in dialetto veneto, “sembrava infatti opportuno e più vicino a quello che si racconta nelle nostre canzoni parlare il dialetto come si parla in casa, raccontando la storia delle nostre valli viene spontaneo parlare il dialetto che normalmente si usa qui”. A differenza di altri gruppi del territorio, i brani dei quattro album sono tutti scritti e composti da loro, raccontano la storia delle valli e delle montagne della zona, a cui i componenti sono molto affezionati, con riferimenti all’attualità e strumenti che richiamano altre parti del mondo, con un’apertura totale e uno stile ironico.

Come spiega Davide il processo creativo nasce dagli autori dei testi delle canzoni e si sviluppa poi nel cuore del gruppo musicale che, in particolare per chi suona dal vivo e che trova la chiave delle canzoni proprio nell’armonia di tutti gli strumenti, è la sala prove. Si definiscono come un gruppo folk d’autore, ma a cui piace cambiare genere e essere versatili, passando dal rock, al folk, al brano cantautorale, al combat folk. È un gruppo molto attento al tema dell’ambiente, fulcro delle loro canzoni, alla conservazione dello stesso, e alcune canzoni scritte dal gruppo negli anni settanta, al tempo considerate anacronistiche, sono state riprese in quanto trattano temi di estrema attualità.

Da poco sono sbarcati nelle piattaforme online, come spotify, apple music e youtube music, “perché pur rimanendo saldi nel nostro passato e nei nostri valori, ci proiettiamo sempre avanti! Il nostro ultimo album è disponibile in streaming da ora sulle principali piattaforme!”. Sebbene ancora fortemente legati al disco fisico che, come spiega Davide, richiede certamente un tempo di realizzazione più lungo, ma che consente di avere un album e che segue un filo logico.

I Valincantà saranno presenti a suonare dal vivo sabato 30 settembre al teatro di Arsiero, oltre che essere presenti sui social: facebook e instagram.