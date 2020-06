Concorso per fumettisti under 35, slitta la scadenza dopo lo stop per l’epidemia

Sono ancora pochi partecipanti alla scadenza della data originaria per partecipare il concorso, ma il Progetto Giovani di Valdagno non s’inchina all’emergenza sanitaria e concede una proroga. Ci sarà dunque tempo fino al 31 luglio per presentare la propria opera alla settima edizione del Concorso Nazionale del Fumetto Città di Valdagno, rimasto in stand by in attesa di una decisione vista la penuria di partecipazioni, in controtendenza rispetto al passato recente.

Un mese di tempo in più per diffondere ad altri la possibilità di concorrere, permettere ai candidati di concludere le proprie produzioni e quindi rinnovare un appuntamento con l’arte del fumetto che ha già coinvolto in tutto 180 tra professionisti del settore e talenti emergenti in tutta Italia, di cui 34 solo nell’edizione 2019. Tema specifico del concorso aperto è intitolato “Tutte le tinte del noir, come spiega uno dei promotori, Giuliano Piccininno: “Il noir a fumetti in tutte le sue declinazioni. Storie nere un po’ gialle, storie gialle un po’ scure, storie nere ma divertenti, storie buffe ma anche un po’ gialle. Non vogliamo porre limiti di genere: vogliamo avventure, misteri e commedie di tutti i colori, basta che ci sia una sfumatura di noir.”

L’edizione 2020 del concorso introduce anche una seconda novità, e apre la partecipazione anche ai giovanissimi, con la categoria under 15, che sarà giudicata dalla stessa giuria di professionisti, critici e appassionati di fumetto che valuteranno la sezione giovani e adulti, dedicata a chi ha fra i 15 ed i 35 anni. Si tratta del secondo posticipo della scadenza, inizialmente fissata per il 27 aprile scorso e in seconda battuta al 30 giugno ormai prossimo. Con un nuovo “extra time”, dunque, di un mese prima di procedere alla selezione definitiva delle opere.

Ai concorrenti di ambedue le categorie è chiesto di realizzare una storia a fumetti in numero massimo di 6 tavole. È permessa qualsiasi tecnica manuale di disegno digitale.

I personaggi dovranno essere di creazione dei concorrenti; sono ammesse citazioni o parodie di personaggi già esistenti purché funzionali alla storia. Le interpretazioni di personaggi coperti da copyright che risultassero stravolgenti ed offensive comporteranno l’esclusione dal concorso. Non saranno accettate, infine, storie ed immagini di incitamento alla violenza e/o ad esplicito contenuto sessuale o pedopornografico.

Il nuovo termine ultimo per la ricezione delle candidature è fissato alle ore 12 di venerdì 31 luglio 2020, e i lavori possono essere inviati via mail a comix.pgvaldagno@gmail.com, specificando nell’oggetto “Concorso Fumetti 2020” o consegnati o inviati tramite posta ordinaria o prioritaria a Progetto Giovani Valdagno, Palazzo Festari Corso Italia 63 – 36078 Valdagno (VI). Come ad ogni concorso che si rispetti, un sguardo a premi e riconoscimenti in palio: 1° classificato della categoria under 15 un buono del valore di 30 euro da spendere presso “Il Mondo Virtuale” o “I Giochi di Simone”. Per la sezione giovani/adulti under 35 un buono da 300 euro. Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito del Progetto Giovani valdagnese e sulla pagina Facebook dedicata al concorso.