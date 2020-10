36enne muore nel sonno: lo trova al ritorno a casa l’amico che lo ospitava

Dramma in un’abitazione di Cornedo Vicentino venerdì pomeriggio. Un 36enne – Nicola Bevilacqua, di Valdagno – è stato trovato senza vita dall’amico che lo stava ospitando da una settimana.

A trovarlo esanime è stato il padrone di casa nel pomeriggio, al rientro nell’abitazione, dove lo aveva lasciato la mattina. L’allarme e i soccorsi sono scattati immediatamente, ma l’intervento del Suem 118 si è rivelato inutile: il medico ha potuto solo constarne il decesso, avvenuto – secondo i primi accertamenti – per un una crisi cardiaca e convulsiva.

Sul posto anche i carabinieri. Si tratterebbe di una morte naturale, ma come di prassi la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per individuare con precisione le cause della morte: verrà effettuata nei prossimi giorni e dopo di essa verrà dato il nulla osta per la sepoltura.