Addio all’ex professore che fu anche sindaco. Sabato mattina l’omaggio a “Nini” Munari

La comunità di Cornedo Vicentino si prepara per riservare un degno ultimo saluto a un suo cittadino che ha contribuito alla crescita non solo di centinaia di studenti delle scuole, vista la professione di insegnante delle superiori, ma anche del paese stesso sin dal secolo scorso, quando tra gli anni 70′ e ’80 si era dedicato alla vita amministrativa locale, ricoprendo anche la carica di sindaco.

In tanti qui, nella vallata dell’Agno, conoscono la famiglia e hanno apprezzato Domenico Munari, persona di cultura e insieme affabile, uomo di gran cuore vista la sua propensione a tendere volentieri la mano a chi ne aveva bisogno, sul piano sociale, senza mai scordare le sue origini. Era considerato una memoria storica di Cornedo, un testimone dell’epoca post conflitto bellico e dei cambiamenti dei luoghi e dei tempi che ha vissuto, dedicandosi con passione all’insegnamento.

Da sempre conosciuto anche con il nomignolo “Nini” oltre che come “Professore”, l’anziano ex amministratore pubblico si è spento nei giorni scorsi all’ospedale di Valdagno, dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva raggiunto la bella età di 91 anni, attorniato dalla presenza della moglie Maria Grazia e della numerosa famiglia costruita con lei, con i figli Luca, Matteo, Marco, Laura e Giovanna a piangere il loro adorato papà in questi freddi giorni di fine autunno.

Sabato mattina alle 11 si terranno le esequie, con il rito liturgico di accompagnamento verso l’ultimo passo che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Cornedo Vicentino. In un ultimo gesto di generosità verso il prossimo, i familiari del prof. Munari hanno chiesto che eventuali offerte in memoria del loro caro vengano destinata all’operato della Caritas, uno degli enti dai fini umanitari a cui il pensionato era legato, così come ad esempio l’Avis, i donatori volontari di sangue, di cui Munari in passato ero stato anche consigliere oltre che membro nella sezione locale.