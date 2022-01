L’ultimo saluto all’ex sindaco Apolloni. “Esempio di lealtà, impegno e senso delle istituzioni”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è tenuto oggi pomeriggiò nella chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta il funerale di Mario Apolloni, già sindaco di Carrè dal 1975 al 1990. All’età di 90 anni è venuto a mancare il primo gennaio. Benvoluto da tutti in paese, oltre ad essere stato primo cittadino per ben tre mandati è stato insegnante di lettere al Ferrarin di Thiene e all’Itis Chilesotti e preside delle scuole medie di Lugo e Calvene.

Oggi a dare l’ultimo saluto ad Apolloni – padre di quattro figli (Mara, Monica, Magda e Luca) e nonno di 12 nipoti – tutte le persone che gli volevano bene e anche le istituzioni. Al termine della cerimonia funebre, infatti, il sindaco di Carrè Valentina Maculan ha voluto dedicare qualche parola all’ex primo cittafino: “Ho appreso con immensa commozione la notizia della sua scomparsa e, come me, anche l’intero gruppo consiliare. È una perdita dolorosa per la nostra comunità e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti come insegnante di lettere, come preside alle scuole medie di Lugo e Calvene, e come sindaco di Carrè, dove per 15 anni ha svolto la sua attività politica e amministrativa con dignità, impegno, lealtà e profondo senso delle istituzioni. In tutti lascia il ricordo di una brava persona, profondamente umana, cordiale, con spiccato senso dell’amicizia e della correttezza”.

“È, con grande stima e profonda riconoscenza che porterò con me un esempio come Mario, di cittadino tra i cittadini, persona capace di farsi interprete del sentimento dell’intera comunità cittadina, che ha saputo vivere il paese nella ricchezza degli incontri e delle relazioni. Una persona che ho sempre ammirato per quel suo modo di porsi con gli altri. L’eleganza, la capacità di mantenere calma ed equilibrio in ogni situazione, la sincerità nell’interfacciarsi con il prossimo” ha aggiunto Maculan.