Camion guasto a bordostrada: incendio nel sottoscocca e scoppiano gli pneumatici

Ci sarebbe stato un blocco delle ganasce dei freni all’origine del grande camion rimasto in panne stamattina poco dopo le 9, in territorio di Cornedo Vicentino e in particolare lungo la Sp246. Un serio problema che ha determinato il surriscaldamento del parte sottoscocca dell’autoarticolato con lo sviluppo di un principio d’incendio e lo scoppio conseguente degli pneumatici del mezzo pesante.

Una situazione di potenziale pericolo anche per gli altri utenti della strada su cui sono prontamente intervenuti e hanno poi vigilato per un paio d’ore i vigili del fuoco vicentini, giunti in via Monte Verlaldo dalla caserma più vicina, di Arzignano.

I pompieri ha volta completata la prima ricognizione sul camion hanno optato per le immediate operazioni di raffreddamento delle ruote, utilizzando acqua da cisterna e tenendo sotto controllo così la temperature sottostante al veicolo di trasporto merci. A questo scopo è stata approntata una termocamera in dotazione, dispositivo che ha permesso alla squadra di soccorso del 115 di operare in sicurezza fino a risolvere il problema. Il tutto per oltre due ore, lasciando poi l’autoarticolato in attesa della rimozione particolarmente impegnativa, che avverrà probabilmente attraverso il ricorso a un rimorchio di una ditta privata specializzata.