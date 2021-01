Dolore per l’incidente mortale costato la vita a un agricoltore. A trovarlo la moglie

All’indomani del tragico incidente che è costato la vita a un agricoltore in pensione di Cornedo si estende il cordoglio nella vallata dall’Agno e si chiariscono le cause che hanno portato alla morte del 71enne. Si chiamava Costantino Vigolo la vittima della caduta di una serie di pannelli in fibrocemento che lo hanno investito dall’alto e ucciso, schiacciandolo sotto la loro pesante mole.

A dare il disperato allarme, poco prima delle 19 di ieri, è stata la moglie del pensionato. Vedendolo tardare per la cena, è uscita di casa andando a cercare il marito nei pressi di una rimessa per attrezzi agricolo dove l’uomo stava facendo dei lavori di sistemazione del fabbricato in proprio. Trovandosi di fronte a una scena terribile e provando in prima persona ad assistere il congiunto.

Purtroppo, però, l’incidente al momento inspiegabile era avvenuto già da qualche decina di minuti probabilmente, e Costantino era già deceduto. Il personale sanitario del Suem giunto in ambulanza in via Montagna non ha potuto che constatare la morte del 71enne, senza prestare quel soccorso salvavita ormai tardivo. Le pesanti lastre ondulate destinate alla copertura hanno schiacciato il tronco del corpo, provocando probabili lesioni interne risultate fatali, poi rimosse con l’aiuto di una squadra di vigili del fuoco. Il pensionato di Cornedo Vicentino sarebbe spirato sul colpo, senza riuscire a chiedere aiuto.

Le esatte dinamiche della disgrazia saranno chiaramente compito degli inquirenti, che si baseranno sui rilievi operati sul posto dai carabinieri della compagnia di Valdagno e degli esiti di medicina legale, forse di un’eventuale autopsia se sarà ritenuta necessaria. In tanti, ieri sera, sono saliti in collina presso la dimora di Costantino e Maria Vigolo, chi per cercare di confortare la donna e chi per compiere il proprio dovere sul luogo della tragedia. La comunità è rimasta scossa alla notizia del grave fatto di cronaca, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia colpita dal lutto, in particolare alla moglie e alle due figlie. Nelle prossime ore sarà fissata la data delle esequie, dopo il nulla osta della Procura di Vicenza.