Giorgia su tutte. E’ suo il titolo nazionale Csen di taekwondo a Pesaro

Pratica taekwondo, nota arte marziale coreana, da soli due anni e in occasione di un torneo nazionale disputato al Palafiera di Pesaro lo scorso 15 dicembre ha vinto il titolo Nazionale Cadetti organizzato dal Csen, Centro Sportivo Educativo Nazionale. Lei è Giorgia Melis, compirà 11 anni il prossimo 16 agosto, vive a Brogliano e si è avvicinata a questa disciplina quasi per caso: la sua attuale allenatrice, Giorgia Ponza, è stata colpita dal suo particolare dinamismo e approccio alle discipline sportive a corpo libero. L’occasione per scoprirlo l’ha avuta incontrandola alla Scuola a corpo libero “DDD Method” di Cornedo del padre della piccola Giorgia.

Cintura bianco-gialla, giunta in finale di questa manifestazione sportiva nel Marchigiano alla sua 8° edizione, Giorgia ha combattuto contro la cintura rossa Fatima Rhouframe della Razor Club Taekwondo di Castel San Pietro Terme, che pratica taekwondo da almeno cinque anni. “Su due round da un minuto – racconta il papà Damiano, suo preparatore atletico- Giorgia è riuscita contro ogni aspettativa a portarsi a casa un risultato secco di 5-1”. Enorme soddisfazione anche per la sua istruttrice cintura nera Giorgia Ponza che in questi anni l’ha vista crescere e migliorare a vista d’occhio.

Festa grande per la scuola dove si allena Giorgia, il Progetto Musica Associazione Culturale e Artistica di Spagnago di Cornedo. Accanto alle arti marziali, l’Associazione propone anche danza, teatro e arte.