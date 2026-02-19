Auto investe un pedone mentre attraversa la strada in via Mazzini: inutili i soccorsi

Stava attraversando la strada, e nel farlo è rimasto vittima di un incidente che non gli ha lasciato scampo. È quanto accaduto intorno alle 19 di oggi, giovedì 19 febbraio, a Villaverla. Il tragico fatto è avvenuto in via Mazzini, lungo la provinciale 349, e precisamente all’altezza della pasticceria Carollo.

A nulla sono serviti i soccorsi da parte del personale del Suem: il pedone, centrato in pieno dal veicolo, è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a bloccare la circolazione per effettuare i rilievi del caso. Il magistrato di turno è stato informato dell’accaduto.

