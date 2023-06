La “Terra delle Emozioni”: un angolo di paradiso “spunta” a Cornedo Vicentino

Immaginate un luogo incontaminato dove l’uomo vive in equilibrio con la natura, dove si possono assaporare ancora i profumi e i colori dei fiori e vivere in armonia con gli animali. Quel posto esiste ed è ‘La Terra delle Emozioni’, una nuova associazione no profit aperta a tutti, in Via Gonzati 27 a Cornedo Vicentino.

L’idea è partita da tre ragazzi, Lisa, Nicolas e Filippo, accumunati da un grande amore per la natura. Ospiti del programma Parlami di te a Radio Eco Vicentino, raccontano come è iniziata questa nuova realtà: “E’ nata nel 2021, seguendo le nostre passioni, in particolar modo per i fiori e per gli animali – spiega Lisa -. Abbiamo iniziato coltivando un campo dove abbiamo messo a dimora 20 mila tulipani. Nel mese di aprile poi nel momento di fioritura abbiamo invitato chiunque volesse a partecipare alla raccolta dei meravigliosi fiori. All’inizio non pensavamo che l’attività facesse così bene alle persone, e invece attraverso i profumi, i colori, la condivisione, le stesse escono cambiate”.

Dopo questa esperienza i ragazzi hanno compreso l’importanza di ciò che avevano creato e si sono ingranditi aggiungendo diversi animali come asini, alpaca, pony, galline moroseta, maialini nani, conigli e anche un agnellino. Lisa insieme a Filippo si occupano del benessere degli animali, mentre Nicolas si occupa più della coltivazione del terreno. L’associazione possiede una fattoria didattica dove vengono ospitati i bambini delle scuole che vengono per conoscere gli animali e per stare immersi una giornata nella natura: “La cosa più importante è condividere la natura con gli altri – spiegano i ragazzi – quello che da più soddisfazione è vivere con gli animali, perché tutto quello che li dai ti ritorna indietro. Il fatto di stare a contatto con la natura è quello che le persone hanno bisogno”.

Lisa di professione fa l’educatrice cinofila mentre Filippo svolge l’attività di operatore di trekking someggiato, cioè accompagna gli escursionisti in compagnia degli asini: “Spero in futuro di portare la mia attività all’interno dell’associazione, offrendo passeggiate a bimbi e ragazzi che vogliono fare un’esperienza unica con gli animali”. Nicolas possiede l’azienda agricola che si occupa di allevamento di lumache, attività che porta nell’associazione: ”E’ bello vedere i bambini a contatto con le chioccioline:restano affascinati dalla delicatezza di questo mollusco”.

Ascolta “Lisa, Nicholas e Filippo e la Terra delle Emozioni” su Spreaker.

‘La Terra delle Emozioni’ è un’associazione di promozione sociale e si sostiene grazie alla vendita dei propri prodotti a chilometro zero come il miele e i tartufi. Chiunque può diventare socio e aiutare questa realtà a sopravvivere con un piccolo contributo: “Per diventare socio basta compilare il modulo online e poi decidere se si vuole la quota singola o quella famiglia. I soci hanno dei vantaggi sui costi dei prodotti e sono sempre aggiornati sugli appuntamenti in programma durante l’anno – conclude Lisa – il nostro obiettivo futuro sarebbe quello di aprire la fattoria ogni fine settimana”.

L’associazione riaprirà al pubblico a breve, con l’arrivo dell’estate, il 25 di giugno. Subito in calendario dei weekend immersivi in fattoria: saranno allestiti dei picnic dove si potrà stare in compagnia degli animali. Per partecipare è necessaria la prenotazione attraverso WhatsApp o Telegram, con tutte le informazioni al pubblico disponibili attraverso la pagina social dell’associazione.