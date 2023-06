Su Rai Uno alle 12 la tradizione casearia sbarca su Linea Verde: famiglia Brazzale a “Discovery”

Orologio puntato al mezzogiorno di oggi e telecomando su Rai Uno per vedere e ascoltare in diretta uno spaccato di tradizione e imprenditoria vicentina. In onda la puntata odierna del sabato di Linea Verde Discovery, che andrà alla scoperta della famiglia Brazzale, la cui sede-madre è storicamente a Zanè, e delle attività dell’associazione di promozione e sviluppo OGD Pedemontana Veneta e Colli. In particolare il burro prodotto dal caseificio da fine ‘800 sarà il protagonista della messa in onda, definito come l’oro bianco

In senso ancora più ampio l’approfondimento della rete nazionale sarà dedicato al territorio della Pedemontana, dalle Bregonze alla Val d’Astico, andando a incontrare artisti locali ma anche ad esempio pastori, viticoltori, castellane ed imprenditori proiettati nel mondo e nel futuro ma con solide radici nel passato.

La troupe di Rai 1 racconta il territorio pedemontano in occasione della ricorrenza dei 125 anni dall’approdo degli antenati dei fratelli Brazzale – i proprietari odierni – dal Monte di Calvene a Zanè, nell’anno 1898. “Il filo conduttore della puntata sarà il burro – si legge nel profilo dell’azienda casearia vicentina – , ma si esploreranno anche luoghi e storie grazie alle riprese di Gabriele Tringali, incontrando artisti, viticoltori, castellane, allevatori e casari.

Si parlerà della grande tradizione dell’“oro bianco”, latte e burro, e la sua importanza nella vita della popolazione locale di un tempo ed attuale, in un viaggio che sorprenderà per la sua profondità e poesia, rivelando tesori nascosti”.