Il curioso mondo dei giochi e dei cosplay torna nel “cuore” di Schio. Domenica di festa

Nuova location ma stessa domenica di festa in vista l’edizione n°6 di “Schio Cosplay and Games 2023”, ospitata nel cuore di Schio e che vedrà decine di giovani – ma non solo – appassionati del genere raggiungere l’Altovicentino.

Appuntamento che diventa indoor, viste le previsioni meteo non favorevoli, passando dal Cortile della Fabbrica Alta allo Spazio Shed del Lanificio Conte. Appuntamento tra sfilate e giochi dalle 10 alle 18 di domani, sempre a ingresso libero con accesso da via Pasubio.

Più componenti del comitato organizzativo, a partire da Cuore di Schio in collaborazione con Ascom Confcommercio Schio, il Comune di Schio e l’Informagiovani. Un evento ormai divenuto fisso pensato per far conoscere i negozi e le associazioni locali del mondo cosplay and games, garantendo sempre divertimento per tutti per trascorrere sicuramente una giornata diversa dal solito.

Protagoniste certo le persone, in particolare chi si presenterà indossando un costume che ricorda personaggi del mondo dei videogiochi, delle serie tv, film e cartoni animati, ma anche tornei di videogames, giochi da tavolo e con le carte e tante altre novità tra giochi in scatola, retrogames, fumetti, bancarelle di articoli di ogni tipo anche come “richiamo” per collezionisti. Ad animare la giornata ci saranno i ragazzi di Radio MusicFree.

Una giuria composta da esperti, poi, decreterà nel pomeriggio di domenica i cosplay più originali, con premi per i primi classificati. In palio, tra gli altri, un Nintendo Switch Oled offerta dal negozio “No Gravity” di Thiene. Tutte le info di dettaglio sulla pagina facebook Cuore di Schio.