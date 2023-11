Operaio 52enne precipita da un traliccio dell’alta tensione. Accertamenti in corso

Elisoccorso del 118 a sorvolare le vallate dell’Ovest Vicentino e atterrare nel territorio di Cornedo Vicentino stamattina alle 8, in soccorso di un operaio elettricista rimasto ferito sul posto di lavoro, dopo la caduta da un traliccio dell’alta tensione. Si tratta di un uomo di nazionalità straniera – nato in Portogallo, di 53 anni -, la cui identità rimane sotto riserbo per il momento, ricoverato dalle prime ore del giorno al San Bortolo di Vicenza dopo il trasporto in eliambulanza.

Dopo l’allarme al 118 lanciato dai colleghi di lavoro, all’opera nella zona di contrada Gobbi Alti, l’infortunato è stato preso in carico dai medici dell’ospedale: sarebbe comunque al riparo da rischi per la sua incolumità, in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti diagnostici disposti al fine di verificare l’assenza di lesioni interne.

Oltre all’elicottero di Treviso Emergenza, che ha raggiunto la zona boschiva sopra Cornedo e calato da un’altezza di circa 40 metri con un verricello il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica qualificata, sul posto sono sopraggiunti i volontari del Soccorso Alpino della sede locale di Recoaro/Valdagno a supporto delle operazioni. Anche un’ambulanza via terra è arrivata nel frattempo dal San Lorenzo.

Le condizioni del ferito sono state giudicate serie ma non così preoccupanti come si poteva temere a fronte di una caduta nel vuoto stimata in 20 metri circa dal terreno. La presenza dei cavi e l’imbragatura avrebbero attutito in qualche modo l’impatto, salvandolo da morte certa. Dopo il trasporto in barella verso il fuoristrada del Cnsas, verso uno spiano dove è stato fatto atterrare l’elicottero del 118, si è deciso quindi di trasportare via cielo il 52enne lusitano per accelerare i tempi di ricovero.