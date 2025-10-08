Schianto fra un’auto e un camion: ferita una donna, incastrata nell’abitacolo.

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Cereda di Cornedo Vicentino lungo la strada provinciale 246, all’incrocio fra via Monte Verlaldo e una laterale.

L’urto è avvenuto intorno alle 11: la donna alla guida di un’utilitaria, andata distrutta nell’impatto, è rimasta incastrata fra le lamiere e per liberarla sono dovuti intervenire, lavorando a lungo con cesoie e divaricatori, i vigili del fuoco di Arzignano. L’automobilista è poi stata trasportata Suem 118 che l’hanno trasportata all’ospedale “Cazzavillan” di Arzignano in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Recoaro Terme, per i rilievi di rito. Il traffico è stato pesantemente condizionato dall’incidente per un paio di ore, con lunghe code.

Notizia in aggiornamento