Triste addio alla maestra Laura. E’ mancata dopo una lunga lotta alla malattia

E’ un lutto profondo che percorre idealmente tutta la vallata dell’Agno, da Recoaro Terme a Montecchio Maggiore, e che trova a Cornedo Vicentino il punto più doloroso, quello legato alla morte di Laura Facchinetti, di professione insegnante nelle scuole dell’obbligo e che tante famiglie vicentine di queste zone hanno avuto modo di conoscere e apprezzare, in trent’anni di attività nelle scuole.

Genitori e ancor più i bambini affezionatisi alla maestra cordiale pronta ad accompagnare gli scolari nei primi anni di crescita e dell’apprendimento, mancata nei giorni scorsi a soli 51 anni di età come tragico epilogo di una lunga malattia. Da due anni, la donna residente a Cornedo, infatti, combatteva contro un morbo rivelatosi purtroppo incurabile, come rivela il Giornale di Vicenza.

Un lutto, si diceva sopra, particolarmente sentito proprio nella cittadina dell’Ovest Vicentino dove Laura Facchinetti viveva e trascorreva le giornate feriali “in cattedra”, inserita nei ranghi dell’Istituto Comprensivo Crosara per cui lavorava da una decina d’anni dopo le altre esperienze nelle scuole primarie di Montecchio e Recoaro. In tanti, in questi giorni, si sono rivolti alla sorella Francesca e ai genitori Gastone e Teresa per portare testimonianze di affetto e messaggi di condivisione del dolore che portano nel cuore per la grave perdita.

Laureata in gioventù a Padova in Pedagogia, l’insegnante vicentina era una grande amante dei gatti, tanto da farsi ritrarre in alcune immagini in loro compagnia sui social personali. La data e le modalità dell’ultimo saluto non sono state rese note. Intanto sul portale dell’IC Crosara è apparso un breve testo denso però di significato, per ricordare Laura, da parte dei colleghi, della preside e facendosi portavoce anche di tutti gli alunni che negli anni la maestra vicentina ha visto crescere a Cornedo. “La tua umanità, la tua allegria, l’attenzione e l’amicizia speciale che sapevi donare. Tutto questo rimarrà sempre nel ricordo delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ciao maestra Laura!”.