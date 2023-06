Un male incurabile strappa alla vita un giovane chef di soli 31 anni. Oggi l’addio

Comunità di Tezze sul Brenta in lutto nel corso della settimana e oggi riunita per il saluto terreno a un “suo” giovane di soli 31 anni, morto prematuramente a causa di una malattia che l’ha debilitato fino a strapparlo all’affetto dei suoi cari. Il triste riferimento va al ricordo di Francesco Panni, giovane cuoco che risiedeva e lavorava in paese, proveniente da una famiglia attiva nel settore ricettivo proprietaria di un albergo.

Il giovane Francesco, fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno permesso, è stato un apprezzato chef presso il ristorante “El Cuciareto” in via Villa, sempre a Tezze. Una passione, quella per la cucina, che si era fatta largo nel corso della sua maturazione personale, divenendo un mestiere vero e proprio per lui dopo gli studi superiori all’Itis Fermi di Bassano del Grappa.

Sarà oggi pomeriggio la chiesa parrocchiale di Tezze sul Brenta a ospitare la cerimonia di saluto, oltre a convogliare l’affetto delle famiglie tedarote colpite dalla triste notizia della prematura scomparsa di un giovane membro della comunità: tutte vicine innanzitutto ai genitori di Francesco in questi difficili giorni di lutto. A mamma Loriana e papà Siro, insieme al fratello Marco con la sua famiglia e agli altri parenti più vicini, il pensiero più accorato e le condoglianze giunte anche dal sindaco locale Luigi Pellanda.

Nato a Cittadella nel 1192, Francesco aveva compiuto 31 anni ai primi di aprile. In tanti in questi giorni sul web e sui social hanno espresso il personale cordoglio con post e messaggi rivolti a lui. La santa messa di commiato inizierà oggi alle 16.30. La salma del compianto ragazzo vicentino sarà poi avviata alla cremazione al termine della funzione religiosa.