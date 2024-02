“Di segni di sogni”: torna la magia della Mostra internazionale d’illustrazione di Sarmede

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le opere di illustratori da tutto il mondo trovano casa a Valdagno per un viaggio nel pianeta dei sogni. Anche quest’anno la Galleria Civica Villa Valle si colora con la Mostra internazionale dell’illustrazione “Di segni di sogni” che raccoglie una selezione di 140 opere provenienti da “Le immagini della fantasia”, l’appuntamento annuale promosso dal Comune di Valdagno in collaborazione con Fondazione Stepan Zavrel di Sarmede.

L’inaugurazione dell’esposizione è in programma sabato 3 febbraio alle 17.30 e sarà arricchita da un incontro con l’illustratrice Anna Forlati, autrice di una trentina di libri illustrati in Italia e all’estero e docente di illustrazione presso la Scuola di Illustrazione Ars In Fabula di Macerata. Sarà questo solo il primo di 18 eventi collaterali che coinvolgeranno grandi e piccini attraverso laboratori, incontri, letture e visite guidate.

La mostra, che viene organizzata per il nono anno, sarà visitabile fino al 24 marzo con ingresso gratuito il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 18.30, il dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

ll tema della mostra quest’anno è il sogno, in tutte le sue declinazioni: il viaggio onirico tra visioni surreali, paesaggi fantastici e creature straordinarie, ma anche la poesia e il ricordo e tutto l’immaginato che spesso incontriamo proprio nei sogni. “Negli anni questo appuntamento è diventato molto più di una mostra – sottolinea la vicesindaca Anna Tessaro -. Attorno alle opere esposte, che grazie alla competenza della Fondazione Zavrel ci portano ad ammirare autori internazionali di grande livello, abbiamo infatti costruito una significativa serie di eventi e attività. In questo modo adulti e bambini possono conoscere e sperimentare il mondo dell’illustrazione e il tema scelto incontrando autori e mettendosi alla prova con laboratori e attività pratiche. Anche così creiamo nuove opportunità per promuovere e vivere insieme la cultura“.

Alle attività della mostra è collegato anche il concorso artistico “Nel mondo dei sogni” rivolto a bambini dagli 8 agli 11 anni e alle classi della scuola primaria con scadenza per la consegna dei lavori il 10 marzo. La mostra sarà inoltre aperta tutti i giorni anche alle visite guidate per le scuole e per tutti i gruppi che vorranno visitarla, previa prenotazione a Ufficio Eventi e Cultura – 0445 428223 – eventiecultura@comune. valdagno.vi.it