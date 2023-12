I tre capolavori in mostra in Basilica vanno in doppia cifra: domani e lunedì le visite guidate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Piace e non solo ai vicentini l’evento culturale in Basilica palladiana “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino: tre capolavori a Vicenza”, l’esposizione che ha come protagonista il tempo e tre capolavori che dialogano in un continuo gioco di rimandi: San Girolamo di Caravaggio, Le quattro età dell’uomo di Antoon Van Dyck e No Memory Without Loss dell’artista contemporaneo vicentino Arcangelo Sassolino, realizzato in esclusiva per l’occasione.

Superata quota 10mila ingressi, l’iniziativa, a cura di Guido Beltramini e Francesca Cappelletti, ideata e promossa dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, il 1 gennaio dalle 15 alle 18: l’ingresso è gratuito per i residenti in città e provincia.

Il progetto espositivo ha coinvolto i Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio con il supporto di Marsilio Arte: un’iniziativa resa possibile grazie alla sponsorizzazione di Confindustria Vicenza, Gemmo, Beltrame, Melegatti e LD 72 e alla partnership con Art Bonus con Cereal Docks, Relazionésimo e amer group.

Domani 31 dicembre e dopodomani 1 gennaio alle 16.30 è programmata una visita guidata alla mostra condotta dalle Guide Turistiche Abilitate e organizzata dal Consorzio Vicenzaè per il Comune di Vicenza: le visite, per un massimo di 25 persone, si terranno tutti i sabati e le domeniche di gennaio e febbraio sempre alle 16.30, costo della visita 6 euro per ciascun visitatore, gratis per minori di 12 anni

Prenotazione consigliata al 0444320854 oppure online https://www.vicenzae.org/it/ prenota-qui-la-visita-guidata- alla-mostra-caravaggio-van- dyck-sassolino-tre-capolavori- a-vicenza