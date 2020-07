Dialogo aperto con gli Under 35 per raccogliere proposte e bisogni. In “ballo” spazi da assegnare

Dialogo aperto tra l’assessore alle Politiche Giovanili Ester Peruffo e le associazioni che coinvolgono giovani e giovanissimi del territorio. Il comune di Valdagno scende in campo per incontrare le rappresentanze formali e non del mondo under 35 locale in un fitto calendario di appuntamenti. La consultazione è parte di un progetto complessivo che mira a coinvolgere più fasce di età in maniera partecipata, confrontandosi sulle possibili destinazioni da dare ad alcuni spazi che a breve saranno a disposizione della città.

Non solo spazi, però, ma anche attività e servizi che in essi potranno essere svolti sono i temi al centro della discussione, del confronto e della raccolta di proposte ed idee che la portavoce del governo cittadino porterà ai colleghi amministratori e al personale degli uffici dell’ente locale.

“Vogliamo una Valdagno sempre più a misura di giovane – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Ester Peruffo – e per questo vogliamo che sia questo mondo a dirci direttamente cosa fare di alcuni spazi che subiranno in questi mesi una rivisitazione. Con questo progetto, inoltre, intendiamo mappare e conoscere i diversi gruppi giovanili presenti sul territorio, raccogliendo le loro proposte. Da qui potrebbe anche nascere un nuovo tavolo di lavoro che potrà essere coinvolto per tematiche specifiche. In questo modo, come più volte detto dall’inizio del mandato, intendiamo smettere di parlare di giovani per passare a parlare realmente con i giovani. Quale modo migliore, quindi, se non con un percorso partecipato dal basso che ci serva ad ascoltare, ma anche a fare rete.”

Nelle prime consultazioni sono stati coinvolti il gruppo Valle-Y, i giovani di Valdagno, alcuni animatori delle parrocchie di San Gaetano e San Clemente, l’associazione Sunshine. I prossimi appuntamenti saranno invece con i gruppi scout Valdagno 1, Valdagno 2 e Valdagno 4, il gruppo campeggio di Novale, l’associazione Castello, il gruppo di animatori di Maglio di Sopra, Teste Mobili, e ancora i gruppi attivi negli oratori e altri.

Il confronto è aperto non solo ai gruppi più o meno formali, ma anche a realtà più piccole o singoli che vogliano portare il proprio contributo, purché giovani. L’assessore alle Politiche Giovanili riceverà su appuntamento tutti i martedì di luglio (7, 14, 21, 28) dalle 16.30 alle 18.30, i giovedì di luglio (9, 16, 23, 30) dalle 15.30 alle 17.30. Per fissare un incontro i referenti dei gruppi potranno scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica eperuffo@comune.valdagno.vi.it.

A conclusione degli incontri, verrà elaborato un questionario da sottoporre ai gruppi allargati e saranno organizzati dei focus group secondo la metodologia dell’educazione non formale, in modo da arrivare a coinvolgere una vasta fetta della popolazione giovanile valdagnese.