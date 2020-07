Thiene primi in Veneto a fornire la Spid. Al via anche lo sportello telematico polifunzionale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Thiene primo Comune veneto Veneto a fornire gratuitamente l’identità digitale Spid ai cittadini. Prosegue spedita, battendo comuni più grossi sul tempo, la corsa del Comune di Thiene per digitalizzare la pubblica amministrazione e i rapporti col cittadino, abbattendo, code, costi, viaggi e rendendo più produttiva la macchina comunale, dato che i dipendenti si possono concentrare sul lavoro di “back office” affidando quello di “front office” sempre più alla telematica.

Solo un paio di settimane fa l’amministrazione comunale aveva presentato l’attivazione del servizio online per la stampa in autonomia da parte del cittadino dei propri certificati anagrafici (già cinquanta quelli rilasciati in una settimana, con vantaggi in tempo, inquinamento e risorse). Oggi l’asticella della sfida che Thiene ha intrapreso sale ancora più in alto, grazie all’apertura del nuovo Sportello Telematico Polifunzionale e all’opportunità data ai cittadini di attivare un’identità digitale Spid fissando un appuntamento con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

L’identità digitale Spid è il futuro (e il presente) dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione perché è utilizzabile per tutti i servizi a livello nazionale: usando sempre le stesse credenziali infatti, un nome utente e una password, il richiedente può effettuare operazioni online senza doversi recare necessariamente agli sportelli dei vari uffici della PA presenti sul territorio; può anche eseguire l’accesso al fascicolo sanitario elettronico nonché ottenere il bonus cultura riservato agli studenti maggiorenni e ai docenti. In un futuro non lontano, potrà servire anche nei rapporti fra privati. Attualmente sono quasi o milioni le Spid attivate in Italia e l’emergenza Covid-19 ha dato un’incredibile accelerata alla sua attivazione e fruizione, tanto che la pubblica amministrazione si è data l’obiettivo di arrivare a ben 25 milioni per la fine del 2020.

Il suo possesso permette al cittadino l’accesso a tutta una serie di servizi nazionali nonché di quelli attivati a Thiene con il nuovo Sportello Telematico Polifunzionale, che al momento riguardano il cambio di abitazione e di residenza, il rilascio della tessera elettorale e l’iscrizione e la cancellazione dall’albo scrutatori o presidenti di seggio, la richiesta di assistenza domiciliare, dei bonus acqua, gas ed elettrico, di concessione di contributi economici per le iniziative di associazioni, l’ottenimento o la recessione di affido ceneri, la partecipazione a stages e tirocini. L’elenco è destinato, nel tempo, a crescere in misura esponenziale.

«Sono orgoglioso – è il commento del sindaco, Giovanni Casarotto – di presentare questi due nuovi servizi ora offerti in Municipio, punta di diamante nell’ambito dell’innovazione applicata ai servizi comunali. Ringrazio l’assessore Giampi Michelusi per la tenacia e l’impegno con cui ha raggiunto, insieme ai suoi validi collaboratori, questo traguardo che costituisce un nuovo e grande passo in avanti sul fronte della digitalizzazione del Comune, con tutti i benefici e i vantaggi che ne conseguono per l’utente».

«Si tratta di un obiettivo ambizioso – Spiega Michelusi, assessore all’Urp, servizi demografici e innovazione tecnologica – che siamo riusciti a conseguire tra i primi sul territorio, grazie alla sinergia con Pasubio Tecnologia e con la Regione. Il servizio, realizzato in collaborazione con Lepida grazie al servizio Lepida Id, è stato fortemente voluto per fornire alla popolazione residente un accesso immediato a tutti i servizi online erogati dalla pubblica amministrazione locale».

Per richiedere e ottenere le credenziali Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, occorre essere maggiorenne. Su può procedere in modalità online o assistita, telefonando al numero 0444-804.820. Per attivarla occorre essere muniti di un indirizzo e-mail, un numero di telefono di cellulare, di un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o patente) e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità. Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form che si dovrà compilare. Nel caso di scelta di attivazione in modalità on line l’ultimo passaggio, quello relativo all’autenticazione, va fatto comunque presso l’Urp del Comune. L’attivazione è gratuita e il servizio è a disposizione anche per i cittadini di altri comuni.

«Lavoriamo perchè sia il Comune a muoversi nelle case dei cittadini e non i cittadini a dover andare in Comune. Garantire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere una identità Spid – conclude Michelusi – vuol dire accompagnarli e sostenerli per un accesso inclusivo ai servizi digitali. Una condizione, questa, che sempre più oggi diventa uno strumento necessario perché una pubblica amministrazione o un ente locale, come il Comune di Thiene, cammini realmente al fianco del cittadino secondo efficienza e al passo con i tempi».

«La velocità di approvazione delle procedure – spiega l’ingegner Laura Locci, amministratore unico di Pasubio Tecnologia – in questi casi è un valore aggiunto: abbiamo approvato la convenzione in 5 giorni e in 4 giorni abbiamo formato il personale. Thiene è un vero propulsore di innovazione. Preso ci saranno altri Comuni che si attiveranno, come ad esempio Schio».

L’impegno all’innovazione tecnologica viene da lontano è passato attraverso la smaterializzazione dei documenti, l’emissione della Cie, la carta d’identità elettronica, fra i primi in Veneto, tanto da aver meritato due premi, e durante il periodo del lockdown ha portato ad avere avuto 100 dipendenti su 140 in smart working.