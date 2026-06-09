Escavatore si ribalta con il conducente a bordo

Intorno alle ore 11 di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio sono intervenuti a Valdagno in contrada Zenere di Sopra, per un incidente che ha coinvolto un escavatore che si è ribaltato con un conducente a bordo.

Sul luogo dell’incidente anche il personale del Suem di Valdagno, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all’ospedale di Valdagno per ulteriori accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi di competenza.

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