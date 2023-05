Esce di strada in auto e sbatte sul muretto di contenimento. Muore un 57enne valdagnese

Nulla hanno potuto fare i soccorsi per salvare la vita di un automobilista di 57 anni poco dopo il mezzogiorno di oggi a Valdagno, con quest’ultimo vittima di un incidente stradale letale, in seguito a quella che parrebbe un’uscita autonoma dalla carreggiata di marcia in un tratto collinare.

L’allarme è scattato alle 12.30 da parte di un altro utente della strada che ha subito tentato di prestate aiuto al conducente del veicolo, solo nell’abitacolo e rimasto incastrato sul posto di guida all’interno di una Volkswagen Golf andata distrutta sulla parte frontale.

Lo schianto del veicolo è avvenuto su un muretto di pietra e cemento che funge da barriera di contenimento del terreno in pendio, non lasciando scampo al valdagnese di 57 anni che si trovava al volante, probabilmente diretto verso casa per la pausa pranzo. L’uomo, infatti, le cui le generalità saranno rese note nelle prossime ore dopo le pratiche di rito, pare non vivesse lontano dallo scenario dell’incidente.

I vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Schio hanno messo in sicurezza la vettura ma non hanno potuto operare oltre, considerato che il medico del Suem una volta giunto sul posto aveva solo potuto constatare la morte dell’uomo. I Carabinieri inviati dalla sede valdagnese dell’Arma e una pattuglia di polizia locale si sono occupati di deviare il traffico ed hanno eseguito i rilievi del sinistro, inviando l’informativa in Procura a Vicenza, per poi ottenere il nulla osta alla rimozione della salma dell’automobilista deceduto.

Appare escluso il concorso di terzi nella dinamica dell’incidente mortale, fermo restando la necessità di vagliare gli esiti delle verifiche in corso da parte delle forze dell’ordine presenti in via Moro. Tra le ipotesi che, viste le circostanze, risultano al vaglio, sussistono il malore alla guida, una possibile distrazione o la velocità di marcia sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Solo nei prossimi giorni inquirenti e soprattutto i familiari potranno ricevere risposte in merito.