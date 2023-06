Hockey donne, Valdagno cede lo scettro al Matera: ancora un 4-3 in finale, ma a ruoli invertiti

Non basta la “tripla” della star vicentina Elena Tamiozzo a scongiurare il triplete stagionale della Decom Roller Matera, che si laurea squadra campione d’Italia per l’hockey su pista al femminile. E non è bastata soprattutto la super rimonta più che caparbia delle paladine dell’Hockey Valdagno in Basilicata, capaci di risalire fino al meno uno nel finale di partita, alzando però bandiera bianca alla sirena per 4-3. “Vendicato” con lo stesso punteggio di un anno, a ruoli però invertiti, il risultato della stagione 2021/2022 che vide Valdagno vincere la serie A femminile.

La squadra “rosa” valdagnese, allenata dalla gloria dell’hockey vicentino Eddy Randon, era giunta all’ultimo atto dopo aver battuto per 4-1 Scandiano nella semifinale del giorno precedente con le reti tutte in rima realizzate da Orsato, Lorenzato, Bertinato e Cerato. La materane, invece, avevano liquidato con un netto 11-2 il Versilia Hockey Forte.

Con il fattore pista a favore delle materane, già vincitrici di Coppa Italia e Supercoppa, le venete erano state capaci di impattare sull’1-1 dopo lo svantaggio iniziale in mischia, al 20′, prima dell’eurogol in alza e schiaccia di Torrida, giocatrice catalana di livello internazionale, che è valso il 2-1 del primo tempo. Dopo il break di metà gara i finale scudetto il braccio di ferro si riproporrà nella ripresa, con le due portiere assolute protagoniste ma Valdagno a capitolare due volte con le padrone di casa trascinate da Lapolla (tris anche per lei, una rete su rigore), la capitana del Matera.

La Decom riesce a contenere il ritorno delle vicentine e riescono ad alzare il loro secondo Scudetto, dopo la vittoria del 2020-2021, il quarto della città dei Sassi.

IL TABELLINO DELLA FINALE SCUDETTO

DECOM ROLLER MATERA-HOCKEY VALDAGNO = 4-3 (2-1, 2-2)

Decom Matera: Meneghello, Lapolla (C), Maniero, Tarrida, Lamacchia Lui – Taccardi, Lamacchia Lar, Capolupo, Di Cuia, De Biasi. All. Lapolla.

Valdagno: Parlato, Cerato, Lorenzato, Tamiozzo (C), Rossetto – Bertinato, Orsato, Cestonaro, Rubega, Rossato. All. Randon.

Marcatori: 1t 2’35” Lamacchia Lui (RM), 20’39” Tamiozzo (V), 21’43” Tarrida (RM) – 2t 7’11” Lapolla (rig) (RM), 15’22” Lapolla (RM), 18’52” Tamiozzo (V), 23’34” Tamiozzo (V).