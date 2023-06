Terza gioia tricolore per il Vicenza Calcio Amputati: i biancorossi trionfano a Brendola

La guida tecnica è “d’Argento” ma la medaglia al collo è ancora una volta – la terza per la precisione nella storia del club – è d’oro. I biancorossi del calcio amputati tornano a trionfare in Italia, forti del fattore campo di Brendola, dopo aver ospitato le fasi finali 2023. E ora sono pronti a tornare a battagliare anche in Champions League.

Week end con scudetto in bacheca per la “confraternita” del gol, dello sport senza limiti e da ieri più che mai dell’entusiasmo del Vicenza Calcio Amputati, che riunisce giocatori con disabilità motorie provenienti da ben sette regioni d’Italia. Oltre alla all’allenatrice argentina Alejandra Argento, che vive in Sardegna, e che si gode con i ragazzi biancorossi l’oro e il trofeo.

“Vederli felici e vincenti è una soddisfazione per tutti”, sono le parole della vicepresidente Anna Milano al termine della faticosa kermesse che ha premiato il club berico sia sul piano sportivo che su quello organizzativo. Ciliegina sulla torta il premio di miglior giocatore in Italia assegnato a Emanuele Padovan, vera spinta motrice del movimento in questa disciplina non solo per Vicenza. Quello dello scorso week end è stato il 4° turno del torneo nazionale, che si disputa nei fine settimane con località a rotazione ad ospitare le tappe della stagione.

La squadra del Vca ha concluso la competizione da imbattuta, grazie a cinque vittorie e un pareggio. La vittoria per 2-1 di domenica nella giornata conclusiva sullo Sporting Amp Footbal (squadra di Fano nelle Marche) di fatto era ininfluente dopo il trionfo e la festa di sabato seguiti al 3-0 vincente contro Roma Calcio Amputati e un’infrazione al regolamento commessa proprio dagli avversari del match conclusivo. A bersaglio ieri i due assi capitan Padovan e lo spagnolo Mendes Mendes.

A collaborare per la due giorni di successo i Comuni di Longare e di Brendola la Polisportiva locale e la Pro Loco e i volontari della Protezione Civile.