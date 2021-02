Il tunnel Schio-Valdagno chiuso in “notturna” per manutenzione. Ad aprile toccherà ai led

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuova chiusura solamente in fascia oraria notturna dei circa 4.700 metri di strada che compongono il tratto coperto del tunnel Schio-Valdagno, il cui accesso agli utenti sarà interdetto nella serata di giovedì e fino all’alba del giorno dopo. Un nuovo step dei lavori periodici dedicati alla manutenzione e alla verniciatura interna giustificano l’interruzione del servizio lungo la Sp 134 che collega i due popolosi centri del nord della provincia.

Oltre allo “Schio-Valdagno Pass”, secondo la denominazione ufficiale, la società di gestione della rete stradale Vi.Abilità informa che anche la galleria secondaria denominata “Valle Miara” sita nel comune di Valdagno sarà chiusa al traffico dei veicoli nello stesso orario, vale a dire dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del giorno successivo.

Il tunnel Schio-Valdagno e la Galleria Valle Miara dispongono complessivamente di 1.200 apparecchi di illuminazione con lampade al sodio alta pressione che mediamente hanno una vita utile di circa 12 mila ore. Gli interventi di manutenzione per la sostituzione delle lampade sono piuttosto frequenti considerato che un anno di funzionamento corrisponde a 8.760 ore, costringendo in questi ultimi anni alla sostituzione periodica circa ogni anno e mezzo di utilizzo.

Da ricordare che in primavera – l’intervento è infatti calendarizzato nel mese di aprile – prenderanno il via i lavori di rifacimento completo dell’impianto di illuminazione sia del tunnel Schio-Valdagno che della Galleria Valle Miara, per un importo complessivo di 2,1 milioni di euro. I nuovi dispositivi installati saranno con lampade a led, il che consentirà di conseguire significativi risparmi sia per quanto riguarda i consumi elettrici (risparmi intorno al 30%) sia per quanto riguarda i costi legati alla manutenzione, visto che la vita utile di tali lampade è mediamente cinque volte superiore a quella delle lampade tradizionali.