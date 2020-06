La scuola è finita, ok al saluto in presenza prima delle vacanze. Domani al parco “Favorita”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ tempo di saluti per gli alunni più grandicelli delle scuole primarie di Valdagno, che domani potranno trovarsi finalmente dal vivo all’aperto per augurarsi vicendevolmente buone vacanze e buona estate. Lo faranno al grande parco “La Favorita” ragazzini e ragazzine che hanno frequentato le classi quinte dei due istituti comprensivi cittadini, accompagnati dai genitori, e con “appello facoltativo”.

La richiesta e l’opportunità provengono dal Comune, che ha organizzato per domattina, scaglionando le classi in modo da evitare assembramenti fuori norma, una mezza giornata speciale che vale come simbolo del desiderio di tornare al più presto alle lezioni in presenza e al contatto con gli amici e compagni di scuola.

Il tutto con ordine e in sicurezza, garantita anche dalla presenza dei volontari del gruppo Alpini del Centro che assicureranno la sorveglianza della manifestazione. Dalle 8.30 alle 12 l’accesso sarà riservato alle diverse classi delle frazioni periferiche di Ponte dei Nori, Novale, Maglio e Piana, oltre agli istituti “Manzoni” e “Borne”. La conclusione è prevista entro le 13.

“L’emergenza sanitaria – spiega l’assessore all’Istruzione Anna Tessaro – ha messo alla prova dirigenti e docenti nella gestione di un nuovo modo di fare scuola, introdotto con tempi strettissimi e con minime sperimentazioni pregresse. Anche i genitori ne hanno risentito, trovandosi in breve tempo senza il supporto educativo offerto dalla scuola. Ma a soffrirne forse più di tutti sono stati proprio i più giovani. Sono stati privati del rapporto fondamentale con gli insegnanti, della possibilità di vedere gli amici, di giocare insieme e di socializzare. Ora che si è aperta la possibilità di potersi incontrare fisicamente, il mio pensiero è andato subito ai bambini delle classe quinta della scuola primaria. Il percorso di studio durato cinque anni che lascerà un segno indelebile per tutta la vita e merita di essere concluso in modo solenne. E’ importante che questi bambini, dopo tanti mesi, abbiano la possibilità di guardarsi negli occhi con reciproca gratitudine e riconoscenza.”

Le regole da rispettare sono state comunicate alle famiglie in questi giorni, misure semplici che varranno per grandi e piccoli domani. Mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone, evitando ogni forma di assembramento; obbligo di indossare la mascherina in caso di avvicinamento ad altre persone a distanza inferiore ad 1 metro; rispetto dei percorsi separati per le vie di accesso e uscita. Consigliato infine utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione all’entrata del parco.