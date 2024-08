Svt, al via la campagna abbonamento per gli studenti. Ecco tutte le agevolazioni

Prende il via ufficialmente la campagna abbonamenti al trasporto pubblico locale per gli studenti in previsione dell’anno scolastico 2024/2025. A partire dall’11 settembre, giorno di inizio delle lezioni, Svt torna a mettere a disposizione degli studenti (e non solo) un programma che prevede oltre 1.300 corse quotidiane nei giorni feriali, che collegheranno tutto il territorio provinciale con gli istituti scolastici vicentini.

I servizi online

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la biglietteria in autostazione e nelle agenzie presenti in modo capillare su tutto il territorio (sono 26 in tutta la provincia) oppure online, direttamente sul sito svt.vi.it. In caso di abbonamento online, inoltre, è anche possibile optare per la tessera dematerializzata, da portare sempre con sé tramite il cellulare.

Sempre con lo smartphone, attraverso l’app Svt Vicenza studenti e genitori possono reperire una serie di informazioni utili: le matricole possono verificare il percorso in autobus da casa a scuola e ritorno attraverso il motore di ricerca, inserendo direttamente il proprio indirizzo e il nome dell’istituto scolastico di interesse; non manca inoltre la possibilità di consultare tutti gli orari, per tutte le linee. Le stesse funzionalità sono disponibili anche sul sito di Svt.

Le agevolazioni della Provincia per gli studenti

Già di per sé convenienti rispetto agli abbonamenti mensili, anche per il nuovo anno scolastico gli abbonamenti annuali saranno resi ancora più vantaggiosi grazie alle importanti agevolazioni stabilite da Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza. Più in dettaglio, anche quest’anno l’Amministrazione provinciale di Vicenza finanzierà uno sconto sul prezzo di acquisto dell’abbonamento studenti extraurbano annuale per tutti gli studenti residenti nel territorio provinciale.

Il valore dello sconto varia in funzione della classe di abbonamento e cresce all’aumentare della classe (e dunque del costo) dell’abbonamento: ad esempio l’agevolazione è pari a 15 euro (-5%) per la Classe 1 (fino a 5 km), mentre per un abbonamento di classe 10 (fino a 100 km) è pari a 149 euro (-20%). L’agevolazione viene applicata automaticamente da Svt sul prezzo di acquisto dell’abbonamento, qualsiasi sia il canale di vendita utilizzato.

“La Provincia di Vicenza interviene in maniera importante per garantire che le tariffe del trasporto pubblico rimangano invariate rispetto allo scorso – spiega il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – e che siano confermate le riduzioni degli abbonamenti annuali studenti. Un impegno, in particolare per gli studenti, che ribadiamo già da parecchi anni e che abbiamo mantenuto anche durante gli anni più difficili dell’ente. Perchè siamo consapevoli che far studiare un figlio sia un onere economico importante per le famiglie, ma è un dovere delle istituzioni garantire il diritto allo studio a tutti e la Provincia vuole fare la sua parte. Anche quest’anno, quindi, ci saranno 400 mila euro destinati a ridurre il costo degli abbonamenti annuali studenti”. Lo scorso anno quasi 15mila studenti hanno beneficiato dello sconto per un totale di circa 380mila euro risparmiati dalle famiglie vicentine.

Le agevolazioni del Comune di Vicenza

Per quanto riguarda invece il Comune di Vicenza, una importante novità è rappresentata quest’anno da un’inedita agevolazione che consentirà di applicare una riduzione di 70 euro sul costo dell’abbonamento annuale studenti al servizio di tpl urbano di Vicenza rilasciato agli iscritti per la prima volta al primo anno della scuola superiore, nati nell’anno 2010 o successivi e residenti nel Comune di Vicenza. Lo sconto sarà applicato direttamente da Svt al momento dell’acquisto dell’abbonamento a tutti gli aventi diritto. Per beneficiare dell’agevolazione, l’abbonamento dovrà essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria di Svt in autostazione.

Parallelamente, l’amministrazione comunale di Vicenza riproporrà anche quest’anno il bando, già pubblicato lo scorso anno, che prevede un contributo a favore di studenti e lavoratori che acquistano l’abbonamento urbano annuale per il trasporto pubblico locale gestito da Svt. Il contributo, di 50 euro, sarà destinato alle famiglie con Isee ordinario corrente, in corso di validità, non superiore a 26 mila euro. Le due agevolazioni non sono cumulabili.

Inoltre tutti gli studenti che acquistano un abbonamento annuale extraurbano e necessitano di integrazione con un abbonamento urbano o suburbano, hanno diritto ad acquistare questi ultimi ad un prezzo promozionale fortemente scontato: 30 euro gli abbonamenti annuali urbani e 45 euro per l’abbonamento annuale suburbano di Vicenza (validità 1 settembre 2024/30 giugno 2025). Tale agevolazione, prevista per iniziativa diretta di Svt, è applicata direttamente al momento dell’acquisto dell’abbonamento.