Le forti raffiche di vento abbattono un cedro di oltre 30 metri: chiusa la Favorita

Questa mattina il vento forte ha sradicato un grande cedro di oltre 30 metri all’interno del Parco la Favorita a Valdagno. La segnalazione agli uffici comunali è arrivata immediatamente ed è stata quindi disposta la chiusura dell’intero parco per motivi di sicurezza. Nel primo pomeriggio di oggi il personale della cooperativa sociale Il Cerchio, che gestisce l’appalto per il verde pubblico per conto del Comune, era già all’opera per il taglio del fusto e lo sgombero.

“Purtroppo sono condizioni che si presentano per le condizioni climatiche che si stanno facendo sempre più avverse anche a Valdagno – è il commento dell’assessore ai lavori pubblici, Federico Granello – i grandi esemplari presenti nel parco e lungo alcuni viali storici sono oggi tra i più a rischio perché raggiungono altezze importanti e, in diversi casi, per la forte urbanizzazione cresciuta nei loro dintorni si sono indeboliti. Tecnici specializzati hanno effettuato appositi monitoraggi nei mesi scorsi per restituirci una fotografia dello stato di salute delle alberature cittadine. Dove presenti condizioni di forte rischio si è proceduto con l’abbattimento programmato, mentre in alcuni casi più specifici sono stati realizzati degli interventi ad hoc per tutelare fusti e impalcatura dei rami. Stiamo inoltre valutando di disporre misure specifiche per la chiusura di alcuni parchi almeno in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse”.

Nel frattempo il Comune rinnova la raccomandazione di prestare la massima attenzione, in presenza di vento forte, evitando di sostare sotto le piante o nei pressi di strutture o materiali che potrebbero volare via e costituire un rischio per l’incolumità di persone e cose. Allo stesso tempo si invita a controllare presso le proprie abitazioni in modo da togliere ogni elemento, quali tende, ombrelloni e altro che il vento potrebbe sollevare creando una situazione di pericolo.