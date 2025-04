Maltempo. Allagamenti e frane, il sindaco Zordan: “Situazione pesantissima, state a casa”

E’ un maltempo che non sta colpendo il territorio vicentino in modo uniforme quello di oggi, ma che soprattutto nell’Ovest della provincia e nel valdagnese in particolare sta facendo registrare danni pesanti. Allagamenti e smottamenti in tutto il territorio comunale dove è stato aperto il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile.

“La situazione ci preoccupa – spiega il sindaco di Valdagno Maurizio Zordan, operativo assieme ai volontari della Protezione Civile nel monitorare l’evoluzione dei fenomeni – stiamo ricevendo tantissime segnalazioni per abitazioni allagate, tombini divelti dalla furia dell’acqua, interruzioni di energia elettrica e anche diversi movimenti franosi. Per questo abbiamo richiesto supporto anche a Vicenza: le squadre dei volontari, oltre ai Vigili del Fuoco, stanno già intervenendo su più fronti. L’invito è uno solo: segnalate se avete bisogno, ma soprattutto limitate ogni spostamento non necessario”.

All’origine delle intense precipitazioni che stanno scaricando al suolo un quantitativo di pioggia – circa 150 mm in poche ore – tale da risultare difficilmente assorbibile dal terreno: propriamente dei temporali autorigeneranti, ovvero situazioni in cui la stessa area geografica viene colpita ripetutamente, da celle temporalesche che si susseguono una in fila all’altra. Ed in attesa di un’attenuazione dei fenomeni che però non sarebbe prevista nel brevissimo termine, per emergenze e necessità l’invito è quello di contattare il numero di reperibilità 3337494019.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.