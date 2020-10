Nuovi agenti per potenziare controllo del territorio e la prevenzione. Vallata più sicura

Coppia d’assi sul tavolo del consorzio dei sindaci della vallata dell’Agno, che presenta alle rispettive comunità i due nuovi innesti in forza al corpo di polizia locale. Assunzioni a tempo determinato che dimostrano la volontà – condivisa – di investire ulteriormente in sicurezza e controllo del territorio in maniera stabile. E un tris di agenti ingaggiato con incarico temporaneo di tre mesi. In tutto le unità salgono così a 27 persone in divisa a servizio del pool di enti locali consorziati per coprire un territorio da 50 mila abitanti.

Si amplia così l’organico della “Valle Agno” comandata dall’ufficiale Daniele Vani, considerando che le new entry saranno in tutto cinque. In seguito alle procedure di selezione completate in estate e e grazie all’avanzo di bilancio consuntivo, impegnato per le assunzioni a tempo determinato dopo l’approvazione. Di sicuro una buona notizia per Recoaro Terme, Valdagno, Castelgomberto e Cornedo Vicentino.