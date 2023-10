Inquinamento, ordinanza del Comune di Valdagno per tutelare la qualità dell’aria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Comune di Valdagno scende in campo a difesa dell’aria. Anche quest’anno il sindaco Giancarlo Acerbi ha firmato un’ordinanza per la promozione di una migliore qualità dell’aria, attraverso la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera.

Le misure, che saranno in vigore fino al 30 aprile 2024, rispondono agli obblighi dettati dalle norme regionali in base a quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. In particolare, l’ordinanza conferma di fatto le azioni già attuate lo scorso anno con le limitazioni alla circolazione in parte dell’area urbana ai mezzi Euro 0-1-2 durante la settimana, il divieto di abbruciamenti e lo spegnimento del motore in caso di sosta. Previste diverse deroghe per limitare i disagi a chi ha reale necessità di spostarsi in auto.

“Questa ordinanza si inserisce nella più ampia e fondamentale azione unitaria che riguarda non solo la nostra città ma l’intero territorio provinciale e regionale – sottolinea l’assessore all’ambiente Michele Cocco -. Negli anni è infatti aumentata la consapevolezza di quanto, soprattutto in tema ambientale, sia importante e strategico agire in maniera congiunta e strutturata e lavorare a livello di area vasta per poter ottenere dei risultati concreti. Questa è la strada lungo cui stiamo lavorando da tempo, ad esempio con il Paesc di Valle (il Piano d’azione intercomunale per l’energia e il clima, n.d.r.) che ha già tagliato i suoi primi traguardi in termini di riduzione delle emissioni. Nello specifico, le misure adottate con l’ordinanza nascono con l’obiettivo di salvaguardare il più possibile la qualità dell’aria in questi mesi più a rischio, pur tutelando il diritto allo spostamento dei cittadini. Per questo abbiamo quindi previsto delle precise limitazioni al traffico, ma anche delle deroghe che vanno incontro alle esigenze di chi deve necessariamente muoversi per lavoro o altre necessità”.

Le misure dettagliate previste dall’ordinanza sono disponibili qui. Gli stati di allerta e l’informazione I cittadini potranno verificare la qualità dell’aria in tempo reale nella home page del sito web del Comune. Qui troveranno un semplice box con il semaforo che indicherà il livello di allerta giornaliero (verde, arancio rosso). In caso di sforamenti dei limiti di Pm10 con conseguente passaggio ai livelli di allerta arancio o rosso verrà data inoltre comunicazione anche attraverso i profili social, i monitor informativi sul territorio e il servizio di messaggistica istantanea Telegram.