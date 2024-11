Associazionismo, sport e non solo. Il sindaco Francesco Lanaro racconta la sua Cornedo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per favorire la prosperità di una collettività è fondamentale saper raccontare al meglio eccellenze e peculiarità di quest’ultima. In tal modo sarà possibile attrarre risorse spendibili a beneficio dell’intera comunità. Questa “regola” vale anche per Cornedo Vicentino. A tal proposito, il sindaco Francesco Lanaro è stato ospite di Radio Eco Vicentino. Ai microfoni della rubrica “L’Eco dei Comuni“, il primo cittadino ha vestito i panni di novello Cicerone, per raccontare le caratteristiche che rendono unico il suo Comune.

Si inizia subito con una nota di colore, dal sapore musicale: “Cornedo ha una storia importantissima in fatto di bande. È l’unico Comune vicentino ad averne due, la banda di Cornedo e il Complesso Bandistico Muzzolon. Quest’ultima risale al primo dopoguerra, mentre la banda di Cornedo nasce a metà Ottocento”. Si passa poi all’urbanistica: “Abbiamo iniziato nel precedente mandato un progetto di rigenerazione urbana per stimolare gli investimenti privati a rientrare nei nostri centri storici. E adesso proseguiamo con il secondo stralcio della piazza, per renderla appettibile e vivibile per tutti coloro che vogliono insediarsi nel centro storico”.

Ascolta “Francesco Lanaro, sindaco di Cornedo Vicentino” su Spreaker.

Il sindaco non manca di sottolineare i dati positivi riguardanti la demografia. Cornedo, infatti, attualmente conta “12 mila abitanti. Nel 2005-2006 eravamo 9 mila abitanti. Voglio pensare che a Cornedo si sta bene. In tutto il nostro territorio si sta bene, ci sono servizi di un certo livello. Poi siamo anche limitrofi alle città come Vicenza, Verona e Padova. Ma nello stesso momento siamo all’interno di un gioiello rappresentato dalle nostre colline e dalle nostre montagne. Quindi credo che le nostre famiglie cerchino quiete per quando hanno finito di lavorare e per far crescere i loro figli”.

In fatto di associazionismo, “Cornedo ha un panorama bellissimo. Conta quasi una quarantina di associazioni tra culturali e sportive”, sottolinea il primo cittadino. Il quale procede aggiungendo che “la viabilità è importantissima nella valle dell’Agno, perché è una valle stretta. Stiamo lavorando per cercare di far rivivere e valorizzare il centro di Cornedo. Siamo all’entrata della valle dell’Agno e siamo un distretto industriale importantissimo nel panorama vicentino. Il settore principale è la meccanica di precisione. Abbiamo anche aziende nel settore della moda”.

Si passa, quindi, allo sport: “Abbiamo una società di punta nel calcio a 5, che milita in serie A2. Abbiamo il calcio a 11 e anche un bellissimo tessuto sportivo per quanto riguarda la pallavolo maschile. Inoltre, adesso, ospitiamo anche il centro scherma”. In quel di Cornedo, assicura, non manca un occhio alla transizione ecologica: “Un investimento di un milione e 200 mila euro ci permette di avere un efficientamento energetico che sennò, con le nostre casse comunali, non avremmo mai avuto. Stiamo sostituendo le centrali termiche di tutte le scuole e di tutti i 27 immobili del Comune di Cornedo Vicentino”.

“Il panorama cornedese – prosegue il sindaco Lanaro – offre non solo istruzione ma anche la bellezza del territorio. Penso, ad esempio, alla scuola di Cereda o alla scuola di Spagnago. Tutte scuole immerse nel verde. Quindi per il genitore c’è un qualcosa che porta un valore aggiunto. Poi, per quanto riguarda le medie, abbiamo una punta di diamante che è l’indirizzo musicale, in modo tale da creare nuovi bandisti”, scherza.

In conclusione, una nota su quelli che saranno gli eventi natalizi in quel di Cornedo Vicentino: “Abbiamo tutto un programma culturale di presentazioni di libri che ci porterà verso il Natale. Poi, con la pro loco, stiamo organizzando i mercantini di Natale, che facciamo ogni anno una settimana prima di Natale. Le associazioni sportive e culturali si riverseranno in piazza e si farà un po’ di festa. Ognuno venderà qualcosina per fare un po’ di cassa per la propria attività. Questo sarà il programma fino a fine anno”.

Gabriele Silvestri