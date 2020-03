Oggi secondo round di sanificazione strade

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ previsto oggi dalle 6 alle 17 l’intervento di sanificazione di strade e marciapiedi previsto da Agno Chiampo Ambiente nel territorio del comune di Valdagno.

Dopo aver trattato lo scorso 19 marzo le aree nei pressi di una serie di luoghi sensibili (studi medici, farmacie, supermercati), oggi i mezzi si concentreranno sull’area di fondovalle racchiusa dalle arterie principali (SP246, Viale Europa-Via Fermi, Via Gasdotto-Viale del Lavoro-Via A. Moro-Via 1 Maggio-Via Rio-Via Mazzini-Via Galliano-Via G. Marzotto).

Nella giornata di giovedì, invece, grazie alla collaborazione assicurata da una seconda ditta i trattamenti verranno fatti lungo la viabilità periferica.

Nelle procedure saranno utilizzati prodotti certificati per la sanificazione di diverse tipologie di ambienti, a base di sali quaternari di ammonio e avvalorati dalle autorità competenti. Nei trattamenti non sarà utilizzato ipoclorito di sodio.

“Si invita la cittadinanza, per quanto possibile, a non lasciare veicoli in sosta lungo le strade in particolare se a ridosso dei marciapiedi – la raccomandazione del comune di Valdagno – in questo modo sarà possibile assicurare una pulizia più completa”.