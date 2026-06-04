Piante gratis per tutelare l’ambiente. Torna “Alberi in pianura”

Continua l’adesione dei Comuni di Thiene e di Dueville alle iniziative finanziate dalla Regione Veneto e realizzate da Veneto Agricoltura per la riqualificazione ambientale del territorio e il miglioramento dell’ecosistema. L’iniziativa Alberi in Pianura mette a disposizione gratuitamente dei cittadini dei Comuni che ne fanno richiesta decine di migliaia di giovani alberelli e arbusti autoctoni.

L’obiettivo dell’iniziativa è di migliorare l’ambiente, tenuto conto dell’importante ruolo svolto dagli alberi nella mitigazione climatica e nel miglioramento del paesaggio e, conseguentemente, della qualità della vita. La distribuzione verrà fatta direttamente a cura del Comune ai propri cittadini che ne faranno richiesta tramite l’apposita piattaforma https://alberinpianura.it, dove si trovano indicate anche tutte le indicazioni e dove potranno prenotare, scegliendo tra le varie essenze, fino ad un massimo di dieci piantine per cittadino. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 settembre 2026. Il ritiro da parte del Comune di Thiene e la successiva consegna ai richiedenti thienesi avverrà nel corso di una giornata appositamente dedicata.

La Regione del Veneto, nell’ambito delle sue azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento dei servizi ecosistemici nel territorio regionale, nonché al fine di promuovere la conservazione della biodiversità e l’uso sostenibile dei territori anche mediante la riqualificazione e la mitigazione degli impatti antropici, affida alla propria Agenzia Veneto Agricoltura il compito di fornire giovani alberi ed arbusti autoctoni ai Comuni della pianura veneta e ai rispettivi cittadini che ne facciano richiesta. Un progetto concreto pensato per combattere il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria e promuovere la biodiversità locale.

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