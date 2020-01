Pusher fra i giovanissimi: una arresto e una denuncia dei carabinieri

E’ continuata anche nelle festività l’azione di contrasto allo spaccio di droga negli ambienti giovanili messa in atto nella Valle dell’Agno dai carabinieri. La sera del 2 gennaio i militari del nucleo operativo e radiomobile di Valdagno, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del nucleo di Torreglia (Padova), hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di alcuni giovani che gravitano negli ambienti dei tossicodipendenti.

Così, in serata a Cornedo Vicentino, hanno controllato una Lancia Ypsilon che si trovava in sosta nel parcheggio di un esercizio commerciale. Alla guida c’era un diciottenne del posto, mentre sul lato passeggera c’era una ventenne di Valdagno: i due durante le operazioni di controlli hanno insospettito i militari per la loro agitazione e preoccupazione.

I militari hanno quindi perquisito sia i due giovani che l’auto, trovano su entrambi modiche dosi di marijuana. Le successive investigazioni hanno poi portato i militari a perquisire, con l’ausilio del cane antidroga “Corina”, le abitazioni di due persone collegate ai giovani controllati.

Nell’abitazione di un 23enne di Valdagno, Luca Carollo, sono stati trovati 120 grammi di marijuana e 900 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, oltre a vario materiale ed attrezzature per il frazionamento e confezionamento della droga. Nell’abitazione di un 30enne – M.D., sempre di Valdagno – sono stati invece trovati altri 50 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutta la droga, il denaro ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Carollo è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. M.D. invece è stato denunciato in stato di libertà. Per i due ventenni è scattata la segnalazione in prefettura quali assuntori di stupefacenti.