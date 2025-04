Camion con rimorchio carico di bovini si rovescia in un campo agricolo, nessun ferito e animali in salvo (VIDEO)

Alle 11:45 di oggi martedì 29 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montruglio a Mossano per il rovesciamento del rimorchio di un camion carico di bovini, finito in un campo agricolo. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Il mezzo stava percorrendo la strada quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, il rimorchio si è ribaltato, mentre la motrice è rimasta in carreggiata.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Vicenza e successivamente da Lonigo, inizialmente impegnate in un altro intervento. Impiegata per il recupero anche l’autogrù proveniente dal comando di Rovigo.

Dopo l’arrivo di un secondo veicolo idoneo al trasporto di animali, con l’aiuto degli agricoltori è stato possibile aprire il portellone del rimorchio e trasferire in sicurezza i bovini. Le operazioni di recupero del rimorchio da parte dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.