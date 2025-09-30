13enne si frattura un polso cadendo in mountain bike, interviene l’elicottero

Il Soccorso Alpino di Recoaro-Valdagno è intervenuto poco prima delle 16 in un’area di vigneti tra Vicenza e Verona per assistere un 13enne di Roncà che, ferito ad una mano in seguito ad una caduta con la sua mountain bike. Verso le 15.40 la Centrale del 118 è stata attivata per il ragazzino, il quale stava facendo un giro non distante da casa tra i vigneti vicini a località Brenton.

Scattato l’allarme, dato che il posto si trova tra i territori di Verona e Vicenza, inizialmente si è mossa una squadra di sei volontari del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, poi affiancati anche da un soccorritore di Verona, che si trovava nei paraggi. Sul posto è stato fatto arrivare l’elicottero di Verona emergenza, che ha sbarcato in hovering un’equipe sanitaria e un tecnico di elisoccorso, per poi atterrare in uno spiazzo. Il ragazzino, assistito dai genitori e da alcuni conoscenti, è stato medicato per la probabile frattura di un polso. Caricato in barella, il tredicenne è stato trasportato fino all’elicottero, decollato in direzione di San Bonifacio.