Doppio rintocco Lane: 2-0 alla Pro Vercelli e le campane suonano a festa per la leadership

La spinta del Menti issa il L.R. Vicenza al 1° posto finalmente in solitaria dopo il 7° turno di serie C e soprattutto dopo il 2-0 del posticipo del lunedì sera rifilato alla Pro Vercelli. Un undici venuto dal Piemonte che non avrebbe demeritato un pari, a dirla tutta, visto che sul punteggio di 1-0 per i biancorossi, solo la traversa ha fermato gli avanti ospiti, prima che Stuckler nel tempo di recupero fissasse il secondo puntello in contropiede.

La partita programmata fuori week end port allo Stadio Menti 9.600 anime a tifare Lane. Se la notizia del giorno è senza dubbio lo scatto in testa del club berico grazie ai 3 punti del lunedì, appena dietro c’è Rauti rimasto a bocca asciutta dopo le scorpacciate recenti, con mister Gallo che mette in campo tutte e quattro le punte in staffetta giocandosi il tandem Morra-Rauti per i primi due terzi di gara. Poi spazio a Stuckler-Capello per la fetta finale, con Vitale a fare l’assist utile per il raddoppio. Si conferma la difesa integerrima davanti al portiere Gagno la diga del Vicenza, che conta solo due gol incassati in sette incontri.

Sono state proprio le punte del pacchetto offensivo a decidere il match che vale l’etichetta di capolista per il Lane, grazie allo stop (pareggio) del Lecco, che rimane imbattuto al pari dei vicentini, e sul terzo gradino solo un punticino del podio pure dell’Union Brescia, la più temuta probabilmente in via Schio del lotto delle aspiranti alla serie B. Che trova comunque il 6° risultato utile di fila, dopo lo sgambetto dell’esordio portato dall’Arzignano Valchiampo, in campo domenica per un 2-2 casalingo che sa di impresa, visto che a 10′ dal gong il team di mister Beppe Bianchini si trovava sotto di due reti. Arzi che trova il secondo punto nelle ultime 5 apparizioni, assestandosi a metà classifica, ma che inizia a sentire la nostalgia di vittoria, per quanto la rimonta in extremis contro il Trento – rimasto in 10 effettivi dal 70′ – scacci i venti di crisi. Lanzi e Boffelli a segno tra l’85’ e il 90′, entrambi ai primi gol della stagione.

“Andare sotto di 2 a 0 e reagire è sinonimo di squadra che c’è e ci crede. E questo mi fa estremamente piacere” è parte del commento del tecnico dei vicentini dell’Ovest, che alla prossima partita ospiteranno ad Arzignano i bergamaschi dell’Albinoleffe, presenza fissa in serie C. In campo domenica anche il L.R. Vicenza, chiamato a una trasferta interlocutoria nella terra arancione dell‘Alcione, il terzo club di Milano. Squadra in forma reduce da due vittorie di fila (una con tris proprio a spese dei cugini di Arzignano) e che naviga al 5° posto nel girone A di serie C.

