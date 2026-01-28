A Recoaro il Giorno della Memoria nel segno di Gino Soldà, Giusto fra le Nazioni
In occasione del Giorno della Memoria, Recoaro Terme ha ricordato ieri, 27 gennaio, Gino Soldà con una serie di momenti di incontro e riflessione che hanno ribadito il valore della scelta, del coraggio e della responsabilità verso gli altri incarnata dalla figura e dalle gesta del partigiano e alpinista nominato Giusto tra le Nazioni nel luglio del 2025. Gli appuntamenti sono promossi dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Cai, l’Istituto Omnicomprensivo, l’Unità pastorale e la Biblioteca.
Alla mattina, presso l’Istituto omnicomprensivo Artusi-Floriani è stato proposto un evento di musica, parole, immagini e danza riservato alle scuole. Proiettato anche il docufilm “Gino Soldà – Una vita straordinaria”.
Successivamente, a mezzogiorno, presso il monumento dedicato a Gino Soldà in via Roma (vicino alle Poste), si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della targa commemorativa che riconosce Gino Soldà come Giusto tra le Nazioni, un segno tangibile di memoria e gratitudine da parte della comunità.
Alpinista, sciatore, partigiano e grande patriota, Gino Soldà è stato infatti riconosciuto Giusto tra le Nazioni nel luglio scorso, per aver collaborato con una vasta rete clandestina che, passando dalle montagne vicentine, permetteva la fuga in Svizzera di ebrei e personalità perseguitate dal regime fascista e dall’occupante nazista.
La giornata è proseguita con le letture presso la biblioteca comunale e, ieri sera al teatro Lux, la proiezione del film “Gino Soldà – Una vita straordinaria”. Era presente la nipote di Gino Soldà, Michela.
“Il nostro Comune ha sempre commemorato con convinzione e partecipazione il Giorno della Memoria – sottolinea il sindaco Armando Cunegato –. Quest’anno lo abbiamo fatto con rinnovato impegno e, se possibile, con ancora più commozione perché ricordiamo un uomo a cui il paese è profondamente legato e grato per quello che è stato e per i valori che ha incarnato. La sua vita, straordinaria sotto tanti aspetti, è un esempio di impegno civico, umanità e solidarietà. Un esempio che vogliamo trasmettere soprattutto ai più giovani”.
