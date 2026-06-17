Maxi sequestro di droga, due arresti. In auto 11 kg di marijuana

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Maxi sequestro di droga e due arresti per spaccio a Recoaro Terme. Un duro colpo al mercato di sostanze stupefacenti è stato messo a segno grazie al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con i militari che hanno intercettato un importante filone nello spaccio. L’operazione, condotta dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, si è conclusa con l’arresto in flagranza di due persone e il sequestro di oltre 11 chili di droga e migliaia di euro in contanti.

L’operazione è scattata in orario serale durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio. I finanzieri hanno notato dei movimenti sospetti nel centro cittadino, dove hanno visto un italiano di 65 anni residente nella provincia, salire a bordo di un’autovettura condotta da un cittadino albanese di 25 anni. A insospettire i militari è stato il fatto che l’italiano stringeva tra le mani una considerevole somma di denaro contante. Le Fiamme Gialle hanno quindi deciso di intervenire immediatamente bloccando i due e sottoponendo a perquisizione sia loro che il veicolo.

All’interno dell’automobile, ben nascosto, è stato scoperto un doppiofondo che custodiva il carico principale. Il bilancio complessivo dei sequestri comprende 11,4 kg di marijuana, suddivisi in 10 sacchi sigillati, 57,1 grammi di cocaina, trovati successivamente nella disponibilità del 65enne italiano, 5.500 euro in contanti ritenuti il provento o il denaro destinato all’acquisto della droga. Per il 25enne albanese e il 65enne vicentino è scattato immediatamente l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. I due sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Vicenza.

“Questo intervento si inserisce nella costante attività di controllo economico del territorio per contrastare i traffici illeciti — fanno sapere dal Comando della Guardia di Finanza — Il commercio di stupefacenti continua a rappresentare una delle principali fonti di guadagno per la criminalità e un grave rischio per la sicurezza della collettività”.

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