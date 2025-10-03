Ancora senza esito le ricerche del 67enne sparito a Campogrosso. In campo anche droni e elicotteri

Proseguono sull’Alpe di Campogrosso a Recoaro Terme le ricerche dell’uomo di 67 anni di Valdagno di cui si sono perse le tracce mercoledì pomeriggio, 1° ottobre. L’auto della persona scomparsa è stata rinvenuta nel parcheggio del rifugio.

Le ricerche vedono impegnati numerosi mezzi e squadre di soccorso: esperti in topografia applicata al soccorso, il nucleo cinofili, i droni e un elicottero dei vigili del fuoco, i carabinieri, un elicottero della guardia di finanza e il soccorso alpino. A collaborare nelle ricerche anche i vigili del fuoco di Trento. Le ricerche continuano senza sosta nell’area del rifugio e nei boschi circostanti.

