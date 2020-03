Auto nella scarpata tra le contrade di Recoaro: salva una ragazza di 20 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento senza dubbio fuori dell’ordinario e fortunatamente riuscito quello a cui sono stati chiamati i soccorritori del Cnsas di Recoaro-Valdagno nella tarda serata di ieri, impegnati nel recupero di una giovane automobilista della zona precipitata per un centinaio di metri sotto il ciglio stradale. L’allarme è scattato alle 22.30 di ieri sera, con la squadra di soccorso a salire insieme all’ambulanza del 118 fino a contrada Caneva di Sotto, sopra il centro abitato di Recoaro Terme. L’obiettivo era riportare sulla carreggiata una 20enne – E. F. le sue iniziali – che pochi minuti prima aveva perso il controllo del veicolo che guidava, finendo fuori strada e scivolando lungo un pendio per un centinaio di metri.

La giovanissima donna, recoarese, ringrazierà sicuramente la sua “buona stella”. Abita nella zona e, probabilmente, stava rincasando. Quando in un attimo si è trovata a rotolare giù dalla carreggiata senza rendersene conto, rischiando la pelle. Dopo essere uscita in autonomia dall’abitacolo della macchina, avrebbe allertato il 118. Le contusioni subite agli arti inferiori, però, le impedivano di risalire, tanto che una volta raggiunta la vittima dell’incidente gli specialisti della montagna hanno deciso di imbarellarla e trasportarla fino al mezzo del Suem che l’attendeva sulla via soprastante. La ragazza è stata trasportata poi all’ospedale San Lorenzo di Valdagno, dove è stata presa in cura prima dai medici del pronto soccorso e poi dagli specialisti di ortopedia.

Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di recupero della ferita e nella messa in sicurezza della zona, e una pattuglia di carabinieri per i rilievi.