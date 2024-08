Agricoltore muore in campagna dopo aver sbattuto la testa su un sasso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia ieri in zona Monte Mezzo a Gambellara ieri mattina: un agricoltore è morto nei campi, forse per una caduta che lo avrebbe portato a sbattere fatalmente la testa su un sasso.

L’infortunio mortale è avvenuto sulle colline di Gambellara, in una zona isolata: l’uomo – Giovanni Lazzari, 66 anni ora residente ad Arzignano ma cresciuto a Gambellara – è stato trovato esanime a terra da un parente che era andato a trovarlo nei campi dove il 66enne possiede alcuni terreni.

Da una prima ricostruzione al momento della disgrazia non c’erano testimoni: il cugino, andato a salutarlo, lo ha trovato in mattinata riverso a terra con la testa insanguinata per una ferita. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118, ma inutilmente: il medico non è restato che constarne la morte. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, i quali però avrebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente. Giovanni Lazzari lascia la moglie e due figlie: la famiglia è in attesa della restituzione della salma dopo le procedure di rito, per poter dare l’ultimo saluto al proprio congiunto.

