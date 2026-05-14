Elezioni, una sola lista a Recoaro. Cunagato: “Votare è fare un altro passo avanti”

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“Dopo anni Recoaro Terme ha finalmente invertito la rotta e ora non possiamo permetterci di tornare indietro. Abbiamo importanti opere in corso, progetti che stanno per trovare forma e soprattutto nuove opportunità da sviluppare. Dobbiamo tutti prenderci la responsabilità di fare un altro passo avanti per il futuro del nostro paese”.

Armando Cunegato, sindaco uscente e unico candidato, invita così al voto i cittadini di Recoaro Terme. La sua ricandidatura è sostenuta dalla lista civica “Recoaro Terme 2030 – Cunegato Sindaco” con tutta la squadra di maggioranza – Luca Antoniazzi, Paolo Asnicar, Sonia Benetti, Cristina Camposilvan, Stefano Cornale, Ilaria Sbalchiero, Enrico Storti e Antonello Tomasi – a cui si aggiungono Stella Giorgia Bruni, Giorgia Cecchelero, Francesca Sella e Daniele Turcato.

Ascolta “Il futuro di Recoaro Terme con il sindaco Armando Cunegato” su Spreaker.

“Il paese ha già vissuto due volte la palude del commissariamento: sappiamo tutti che è un tempo di paralisi, che non porta sviluppo e nessun beneficio a chi vive a Recoaro. Per questo, ora più che mai, sarà importante che i recoaresi vadano a votare per non lasciare che siano altri a decidere per loro. Dispiace che nessun altro abbia voluto mettersi a disposizione della comunità. Noi invece lo facciamo con senso di responsabilità, spirito di servizio e soprattutto con l’orgoglio di poter lavorare per il nostro paese, in cui crediamo”.

“Abbiamo un lavoro da completare – aggiunge Cunegato a nome di tutta la squadra – fatto di opere già avviate, ma anche di tanti nuovi progetti e servizi. Nel programma rientrano ad esempio la Consulta Giovanile e l’infermiere di comunità, un piano parcheggi per le contrade e il Tavolo permanente delle Associazioni. Oltre a nuove forme di partecipazione che attiveremo anche attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro tematici strutturati e aperti a chi vorrà dare il proprio contributo. È adesso che Recoaro Terme ha bisogno di fare un altro passo avanti. Noi ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte per proseguire il rilancio della qualità della vita e dell’attrattività del nostro paese”.

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