Pensionato di Sarcedo muore in birreria soffocato da un boccone

Tragedia l’altra sera alla Birreria Summano di Piovene Rocchette: un uomo di 82 anni di Sarcedo, Orfeo Marangoni, ha perso la vita soffocato da un boccone andato di traverso: tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.

Il dramma si è consumato intorno alle 19.30 nello storico locale che sorge sulla strada che da Piovene Rocchette porta a Velo d’Astico: in quel momento la birreria era piena di gente. L’uomo, un artigiano in pensione molto conosciuto a Sarcedo, si trovava in un tavolo all’esterno insieme alla moglie, alle figlie e alle loro famiglie per cenare e prendere un po’ di fresco quando improvvisamente una boccone ha otturato le vie aeree dopo essergli andato di traverso.

Subito sono scattati i soccorsi: sono stati gli stessi operatori della birreria a cercare un sanitario fra gli avventori, mentre alcuni presenti hanno praticato la manovra di Heimlin che serve per disostruire le vie aeree, ma purtroppo è sopraggiunto un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo, nonostante le manovre rianimatorie effettuate seguendo le istruzioni della centrale operativa del 118 da alcuni presenti formati per il primo soccorso e due infermiere.

Quando è arrivata l’ambulanza del Suem purtroppo per Orfeo Marangoni non c’era più nulla da fare: è morto così, davanti ai suoi familiari a cui era legatissimo. Sul posto nel frattempo erano giunti anche i carabinieri. Come avviene sempre in questi casi, un fascicolo è stato depositato in procura ma il magistrato, stante la chiarezza di quanto accaduto, ha già rimesso la salma nella disponibilità dei familiari per il funerale.