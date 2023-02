L’inverno si fa gelido: in corso la settimana più fredda. Con nuovo calo “sottozero”

Con i celeberrimi “giorni della merla” già abbondantemente in archivio, è arrivato invece alla seconda settimana di febbraio l’inverno nella versione più rigida, almeno per il Veneto e il Vicentino. Sono questi i giorni (finora) più freddi della stagione da queste parti, con temperature ad andare sottozero anche in pianura, e a sfiorare la doppia cifra in quota sulle montagne di confine con il Trentino per quanto riguarda le Piccole Dolomiti.

Nei pressi di Rifugio Campogrosso, nel territorio montano di Recoaro, colonnina a ieri -9,4°. Doppio cifra che come da tradizione si supera sull’Altopiano di Asiago, registrando un -14° a Rotzo in prossimità di Rifugio Campolongo, un -10° nel centro della cittadina e la punta più gelida della Piana di Malcesina ad Enego, il “Polo Nord” del Vicentino, a -20,9°.

A misurare le temperature in più località sono le stazioni installate da Arpav, con il nostro esperto Davide Deganello, di Piccole Dolomiti Sport, a fornire approfondimenti e immagini significative sulle alture in particolare del Nord Est per l’area montana di Recoaro e Valli del Pasubio. Al gelo chiaramente percepito fa da contrasto il cielo soleggiato delle ore diurne. Clima destinato a divenire ancora più rigido nei prossimi giorni, “ancorando” le minime stabilmente sotto lo zero e le massime appena sopra.

Ecco alcuni valori minimi registrati stamane dalle stazioni Arpav del Nord Ovest Vicentino:

– 9.4° Campogrosso – 7.4 ° La Guardia (Recoaro) – 6.7° Recoaro Mille – 6.7° Passo Xomo (Posina) – 6.6° Castana (Arsiero) – 5.5° Contrá Doppio (Posina) – 4.1° S.Antonio (Valli del Pasubio) – 4.3° Molina di Malo