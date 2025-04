Previsioni 29/30 aprile e 1 maggio, tempo sereno con “assaggi” di temperature estive

Situazione generale

Dopo un lungo periodo instabile sul nord Italia, l’alta pressione metterà le “radici” per qualche giorno sul Mediterraneo centrale con un allungamento anche oltralpe. Una cupola di bel tempo alimentata da aria relativamente calda per il periodo che dal Nord Africa giungerà fino alle nostre latitudini.

Martedì 29 aprile

Una giornata serena su tutto il Vicentino con temperature previste in ulteriore aumento di un paio di gradi rispetto i giorni di piena primavera precedenti. I valori termici a cui si assiste sono misurati lievemente sopra la norma del periodo, evidenziando “punte” massime in pianura di 24 gradi.

Mercoledì 30 aprile

Sulla nostra provincia il cielo si presenterà sereno con qualche innocua nube pomeridiana sui monti. Clima gradevole con temperature ancora in aumento, le massime toccheranno i 26 gradi.

Giovedì 1 maggio

La mattina sereno ovunque. Nella seconda parte della giornata debole attività cumuliforme in montagna dove non si esclude qualche locale e breve rovescio in un contesto di cielo variabile. Clima più estivo che primaverile con punte massime fino a 28 gradi.

Tendenza nel lungo termine

La fase stabile sul vicentino continuerà fino almeno a domenica. Tra venerdì e sabato le temperature massime si avvicineranno ai 30 gradi.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.