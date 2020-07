Recoaro Mille, Casare, Gazza e Campogrosso: per l’estate cambia la viabilità in montagna

Entreranno in vigore questo fine settimana alcune novità che riguardano la viabilità nel territorio di Recoaro Terme nel corso della stagione estiva 2020.

Al fine di creare le migliori condizioni di accessibilità e di vivibilità della montagna, salvaguardando l’incolumità delle persone e riducendo così i rischi di incidenti, il Comune ha deciso di regolamentare il flusso veicolare, che in particolare nei fine settimana si concentra sull’area montana.

Da domenica 12 luglio a domenica 27 settembre (ma a regime il divieto interesserà il periodo 1 giugno – 30 settembre), verrà quindi chiusa al traffico, nei soli giorni didomenica e #festivi infrasettimanali (con deroga per i residenti e i mezzi autorizzati), la strada delle Casare nel tratto che da località Castiglieri di Recoaro Mille arriva fino alla trattoria La Gabiola. Chi proviene da Valdagno dovrà quindi sostare nelle aree a parcheggio di Recoaro Mille, mentre per chi sale dalla strada dei Ronchi potrà arrivare in auto o in moto fino alla Gabiola.

In località La Gazza verrà invece istituito un divieto di sosta permanente su ambo i lati dalle ex vasche Marzotto, lungo la Valle della Lora, sino al Rifugio “Cesare Battisti”. In questo caso la necessità di prevedere un divieto di sosta è motivata da esigenze di pubblica sicurezza, risultando la carreggiata molto stretta e di difficile percorribilità anche per i mezzi di soccorso che in caso di emergenza, necessitano di trovare la strada sgombra dalle auto. Ai turisti sarà consentito sostare nelle sole aree a parcheggio appositamente segnalate.

Infine lungo la strada provinciale che sale all’Alpe di Campogrosso, la Provincia di Vicenza, rifarà a breve tutta la segnaletica orizzontale fino al confine con la Provincia Autonoma di Trento; anche in questo caso auto e moto dovranno sostare esclusivamente nelle aree indicate a parcheggio.