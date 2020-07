Passante aggredito e rapinato di sera in viale Verona: un arresto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’aggressione e relativa rapina in viale San Lazzaro a Vicenza si è conclusa – la notte appena trascorsa – con un arresto. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza hanno arrestato in flagranza per rapina in concorso, Abdoulaje Bance, 24enne, originario del Burkina Faso, domiciliato in città, regolare in Italia.

La richiesta di aiuto al 112 era arrivata intorno alle 23.30: un passante segnalava in viale Verona un’aggressione che stava coinvolgendo due persone. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, ha separato i due contendenti e ricostruito l’accaduto: uno dei due, un cinquantenne del capoluogo, poco prima mentre camminava era stato avvicinato da un terzetto di extracomunitari: uno dei tre è risultato poi essere l’aggressore.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, Bance dopo aver bloccato il malcapitato e, dopo averlo afferrato per il collo, lo aveva minacciato con un taglierino, mentre uno dei complici gli sottraevano il telefono cellulare. La vittima, a questo punto, non si era però data per vinta e aveva reagito avviando una colluttazione con l’aggressore, mentre i suoi complici erano fuggiti con il telefono.

Sul posto è stata quindi fatta intervenire un’ambulanza del Suem 118: la vittima è stata accompagnata al pronto soccorso del San Bortolo, dove gli son state diagnosticate ferite guaribili in dieci giorni. L’aggressore è stato invece accompagnato in caserma in via Muggia, dove è stato dichiarato in arresto ed al termine delle formalità di rito accompagnato alla casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini dei carabinieri ora proseguono per individuare i due complici.